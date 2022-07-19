Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, bir miktar metamfetamin ve eroin ile 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Uyuşturucu satıcısı oldukları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürüldükten sonra salıverilen 3 şüpheli hakkında ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

İki zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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