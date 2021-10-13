YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı

13.10.2021 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki zanlıya adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Fakıpaşa Mahallesi'ndeki bazı sokaklarda uyuşturucu madde satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, iki adrese düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu hap ve iki adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Ekipler, adreslerde yakaladığı Ö.D. ile M.A. hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlattı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doktor ikna olmadı, ortalık karıştı! Camları tekmeleyip yumruklarla saldırdılarDoktor ikna olmadı, ortalık karıştı! Camları tekmeleyip yumruklarla saldırdılar
Bu tesiste 10 milyon solucan çalışıyorBu tesiste 10 milyon solucan çalışıyor
Afyonkarahisar'daki kazada yaşamını yitiren 5 öğrenci son yolculuklarına uğurlandıAfyonkarahisar'daki kazada yaşamını yitiren 5 öğrenci son yolculuklarına uğurlandı
Anahtar Kelimeler:
polis Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 13 Ekim Çarşamba

İmsak
05:37
Sabah
06:58
Öğle
12:49
İkindi
15:58
Akşam
18:30
Yatsı
19:47

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler13 Ekim Çarşamba

Erenler Eczanesi
Merkez
Karakoç Eczanesi
Merkez
Selin Eczanesi
Merkez
Tahmısoglu Eczanesi
Bolvadin
Derman Eczanesi
Cay
Ömür Eczanesi
Dazkiri
Çalıskan Eczanesi
Dinar
Tümünü Göster
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde öğrenci servisi devrildi

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde öğrenci servisi devrildi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde şehit olan polis Şahin'in baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde şehit olan polis Şahin'in baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı

Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

Konya'da tartıştığı karısını silahla öldüren emekli öğretmen tutuklandı

Konya'da tartıştığı karısını silahla öldüren emekli öğretmen tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.