Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki zanlıya adli işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Fakıpaşa Mahallesi'ndeki bazı sokaklarda uyuşturucu madde satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, iki adrese düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu hap ve iki adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Ekipler, adreslerde yakaladığı Ö.D. ile M.A. hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlattı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz