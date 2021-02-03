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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

03.02.2021 18:27 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Menderes Mahallesi'nde 1014 Sokak'ta şüphe üzerine durdurulan Ö.B. ile A.G.D'nin üst aramasında bir miktar bonzai ele geçirdi.

Ö.B. ile gözaltına alınan A.G.D, emniyetteki ifadesinde uyuşturucu maddeyi V.F.T'den temin ettiğini söyledi.

Ekipler, V.F.T'nin adresinde yaptığı aramada, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1480 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan V.F.T. ise ifadesinde, A.G.D'ye sattığı uyuşturucu maddeyi M.S. ile S.Ş.A'dan temin ettiğini belirtti.

Daha sonra birlikte yaşayan M.S. ile S.Ş.A'nın adresine düzenlenen operasyonda ise sıvı bonzai emdirilmiş peçete, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 37 bin lira, 250 avro, 200 dolar, ruhsatsız av tüfeği ile 19 fişek ele geçirildi.

S.Ş.A. gözaltına alındı, M.S. ise adreste bulunamadı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ö.B. ile A.G.D. serbest bırakılırken V.F.T. ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

S.Ş.A'nın emniyetteki işlemleri devam ederken, ekipler M.S'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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