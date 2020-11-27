YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar'da yakalanan 2 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Afyonkarahisar'da yakalanan 2 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 27.11.2020 21:49 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da yakalanan 2 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 2 şüpheli ikinci kez çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanarak adliyeye sevk edilen Irak uyruklu V.J.H.A. ve D.H.M, dün çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine polis ekipleri tarafından bugün tekrar adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, 2018 yılında Suriye'nin Haseke-Daşişa bölgesinde terör örgütü DEAŞ karargahına düzenlenen operasyonda ele geçirilen listede adı geçen ve Afyonkarahisar'da bulundukları öğrenilen 2 zanlının yakalanması için çalışma başlatmıştı. Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından 25 Kasım'da sabah saatlerinde adreslerine düzenlenen operasyonda Irak uyruklu V.J.H.A. ile D.H.M'yi yakalamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Test yapıyor, ateş ölçüyor, maskesizleri uyarıyor! Hizmet vermeye başladı! Test yapıyor, ateş ölçüyor, maskesizleri uyarıyor! Hizmet vermeye başladı!
Afyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyorAfyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyor

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 27 Kasım Cuma

İmsak
06:19
Sabah
07:46
Öğle
12:50
İkindi
15:23
Akşam
17:45
Yatsı
19:06

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler27 Kasım Cuma

Duygu Eczanesi
Merkez
Hilal Eczanesi
Merkez
Yörükoglu Eczanesi
Merkez
Gönüllü Eczanesi
Basmakci
Hayat Eczanesi
Bolvadin
Beyhan Eczanesi
Cay
Ömür Eczanesi
Dazkiri
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.