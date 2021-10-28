Afyonkarahisar'da yakalanan 4 DEAŞ şüphelisi adliyede

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 yabancı uyruklu adliyeye sevk edildi.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dün yakalanan yabancı uyruklu M.A, A.A, A.E.B. ve A.E.H'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Afyonkarahisar'da DEAŞ'a yönelik dün düzenlenen operasyonda, örgüt üyesi oldukları öne sürülen Tunus uyruklu M.A. ve A.A. Sümer Mahallesi'ndeki evlerinde yakalanmış, şüphelilerin evinde bulunan Konya Ağır Ceza Mahkemesince "DEAŞ'a bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Suriyeli A.E.B. ile A.E.H. de gözaltına alınmıştı.

