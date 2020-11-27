Afyonkarahisar'da yakalanan çalıntı otomobilden 15 ayrı suçtan aranan zanlı çıktı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalanan çalıntı otomobilindeki şüphelinin, 15 ayrı suçtan arandığı belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, plaka tanıma sistemi (PTS) kayıtlarında çalıntı olduğu tespit edilen 26 FK 452 plakalı otomobilin Kütahya yolundan Afyonkarahisar'a giriş yaptığını tespit etti.

Harekete geçen polis ekipleri, çalıntı aracı Özdilek kavşağında durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, Çakırköy Mahallesi'ne doğru kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu, yolda önüne çıkan kum yığını dolayısıyla durmak zorunda kalan sürücü Ö.T. ile ön koltuktaki H.A, yaya olarak kaçmaya başladı.

Otomobilin arkasında yolcu olarak bulunan S.A, M.A, D.A. ile S.A. ise ekiplere zorluk çıkarmadan teslim oldu. Polis ekipleri, araçta ve olay yerinde yaptığı kontrollerde kum yığının yanına atılmış pompalı tüfek ele geçirdi.

Araçtaki şüphelilerin, polis ekiplerine, pompalı tüfeğin kendilerine ait olmadığını beyan ettiği öğrenildi.