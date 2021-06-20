YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar'da yaylada rahatsızlanan bir kişiyi AFAD kurtardı

Afyonkarahisar'da yaylada rahatsızlanan bir kişiyi AFAD kurtardı

20.06.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da yaylada rahatsızlanan bir kişiyi AFAD kurtardı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yaylada rahatsızlanan ve arazi şartlarından dolayı mahsur kalan yaşlı adam, AFAD ekiplerince sağlık görelilerine ulaştırıldı.

İlçeye bağlı Büyükkarabağ köyündeki Ali Çay Yaylası'na çobanlarını ziyarete giden Mevlüt Akkuş (65), burada rahatsızlandı.

Dik yamaç ve engebeli arazi şartlarından dolayı ulaşım sağlanamayan Akkuş'un durumu 112'ye bildirildi.

Olay yerine sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

AFAD'ın argo taktik arazi aracıyla yaylada belirli bir noktaya kadar giden ekipler, bir kısım mesafeyi de yürüdükten sonra yaşlı adama ulaştı.

Sarp arazide AFAD ekiplerince alınan hasta, sağlık ekiplerinin yanına kadar sedyeyle taşındı.

Burada ilk müdahalesinin ardından arazi aracına alınan yaşlı adam yayladan indirildi.

112 ambulansına alınan Akkuş, Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da yılan paniği: Kimse evine giremiyor İstanbul'da yılan paniği: Kimse evine giremiyor
Afyonkarahisar'da evde kaçak toplanan 5 çuval salyangoz bulunduAfyonkarahisar'da evde kaçak toplanan 5 çuval salyangoz bulundu

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 20 Haziran Pazar

İmsak
03:34
Sabah
05:26
Öğle
13:04
İkindi
16:59
Akşam
20:33
Yatsı
22:16

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler20 Haziran Pazar

Aydenız Eczanesi
Merkez
Begüm Eczanesi
Merkez
Esra Eczanesi
Merkez
Görgülü Fuar Eczanesi
Merkez
Serdar Eczanesi
Merkez
Zafer Eczanesi
Merkez
Gözde Tunçer Eczanesi
Basmakci
Tümünü Göster
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kayseri'deki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne 5 bin 500 metrekarelik kütüphane yapılacak

Kayseri'deki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne 5 bin 500 metrekarelik kütüphane yapılacak

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Diyarbakır'da HDP'lilerin izinsiz yürüyüşüne polis izin vermedi

Diyarbakır'da HDP'lilerin izinsiz yürüyüşüne polis izin vermedi

Iğdır'da gün batımıyla leylekler güzel görüntü oluşturdu

Iğdır'da gün batımıyla leylekler güzel görüntü oluşturdu

Kocaeli'de amcasının birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü iddia edilen şüphelinin 2 yakını tutuklandı

Kocaeli'de amcasının birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü iddia edilen şüphelinin 2 yakını tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.