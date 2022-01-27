YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar'da yem karma makinesine düşen kişi öldü

Afyonkarahisar'da yem karma makinesine düşen kişi öldü

27.01.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da yem karma makinesine düşen kişi öldü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Eviler ilçesinde dengesini kaybederek yem karma makinesinin içerisine düşen kişi, hayatını kaybetti.

Camikebir Mahallesi Uğur Sokak'taki evinin bahçesinde büyükbaş hayvanlarına yem karma makinesinde yiyecek hazırlayan Reha Toker (46), dengesini kaybederek makinenin içine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Toker'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Toker'in cesedi, Evciler Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor! CHP'li Ali Öztunç paylaştıSosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor! CHP'li Ali Öztunç paylaştı
Otogarda pes dedirten manzara! Yasağı delmenin de yolunu buldular: Cezayı siz düşünmeyinOtogarda pes dedirten manzara! Yasağı delmenin de yolunu buldular: Cezayı siz düşünmeyin
El sanatları ustası çift, yabani kuşlar için su kabağından yuva yapıyorEl sanatları ustası çift, yabani kuşlar için su kabağından yuva yapıyor
Anahtar Kelimeler:
polis

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 27 Ocak Perşembe

İmsak
06:36
Sabah
08:01
Öğle
13:15
İkindi
15:56
Akşam
18:20
Yatsı
19:40
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İstanbul'da kalp krizi geçiren hasta askeri helikopterle hastaneye götürüldü

İstanbul'da kalp krizi geçiren hasta askeri helikopterle hastaneye götürüldü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Lezzetli zeytinyağı kullanmanın püf noktası saklama koşullarında

Lezzetli zeytinyağı kullanmanın püf noktası saklama koşullarında

Denizli'de kar etkili oluyor

Denizli'de kar etkili oluyor

İzmir'deki kuyumcuda altınların gasbedilme görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'deki kuyumcuda altınların gasbedilme görüntüleri ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.