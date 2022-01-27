Afyonkarahisar'da yem karma makinesine düşen kişi öldü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Eviler ilçesinde dengesini kaybederek yem karma makinesinin içerisine düşen kişi, hayatını kaybetti.

Camikebir Mahallesi Uğur Sokak'taki evinin bahçesinde büyükbaş hayvanlarına yem karma makinesinde yiyecek hazırlayan Reha Toker (46), dengesini kaybederek makinenin içine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Toker'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Toker'in cesedi, Evciler Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz