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Afyonkarahisar'daki "2. KaravanFest" sona erdi

30.01.2023 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu ile Anadolu Motor ve Doğa Sporları Kulübü tarafından organize edilen "2. KaravanFest" düzenlenen yarışlarla sona erdi.

Afyonkarahisar'daki "2. KaravanFest" sona erdi

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'ndeki termal altyapıya sahip Uluslararası Kamp Karavan Alanı'na gelen misafirler, festivalin ikinci gününde düzenlenen sportif etkinliklere katıldılar.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, büyükler ve çocuklar kategorilerinde düzenleyen frizby ve parkur yarışlarında dereceye girenlere ödüllerini verdi.

Akülke, gazetecilere, Valilik ve Belediyenin desteğiyle ikincisi düzenlenen KaravanFest'te katılımcı sayısının bu yıl ikiye katlandığını söyledi. Festivalin Cumhuriyet'in 100. yıl etkinlikleri kapsamında yapıldığını dile getiren Akülke, şöyle konuştu:

"Etkinliğimize katılan 200'ün üzerinde doğa ve karavan tutkunu Afyonkarahisar'da bulunuyor. Festival kapsamında misafirlerimiz, tarihi Frig Vadisi ile kentteki kültürel mekanları gezdi. Misafirlerimizin olumlu geri dönüşleri bizleri çok memnun etti. Bugün de farklı kategorilerde sportif yarışlar yaptık, ödüllerini verdik. Gerçekten bu yıl da çok güzel bir festivale imza attığımızı düşünüyoruz."

Akülke, KaravanFest'i 2024 yılında Afyonkarahisar'da ihtisas fuarı haline dönüştürmeyi planladıklarını ifade etti.

Festival, Grup Gündoğarken konseriyle sona erdi.

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