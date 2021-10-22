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Afyonkarahisar'daki eğitim sendikaları, öğretmenin darbedilmesini kınadı

22.10.2021 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'daki eğitim sendikaları, öğretmenin darbedilmesini kınadı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da eğitim sendikalarının temsilcileri, bir öğretmenin dün okul bahçesinde öğrenci velisi tarafından darbedilmesini kınayan açıklamalarda bulundu.

Türk Eğitim-Sen, Eğitim-Sen ve Eğitim-İş sendikalarının Afyonkarahisar Şube başkanları, öğretmenler ve öğrenci velileri, dün bir veli tarafından öğretmenin darbedildiği Atatürk İlkokulu'nun bahçesinde ellerinde, "öğretmenime dokunma" ve "öğretmenime şiddete hayır" pankartlarıyla bir araya geldi.

Türk Eğitim -Sen Afyonkarahisar Şube Başkanı Nizamettin Şenol, burada yaptığı açıklamada, öğretmene ve kamu çalışanlarına yapılan her türlü şiddeti kınadıklarını söyledi.

Öğretmene ve kamu çalışanlarına yönelik şiddet olaylarıyla ilgili ciddi idari ve hukuki tedbirlerin alınması gerektiğini dile getiren Şenol, şöyle konuştu:

"Buradan ailelere de çağrıda bulunuyoruz, çocuklarınız, çocuklarımızdır. Onları daha güzel bir geleceğe hazırlamak için en az sizler kadar istekli olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Takdir edersiniz ki eğitim, okul, aile ve çevre ile bütün olarak yürütülen bir süreçtir. Sizden tek arzumuz, öğrencilerimizle aramızda oluşturduğumuz sevgi ve saygıya dayalı beraberliğimize katkı sağlamanızdır. Şiddete maruz kalmış meslektaşımız Cesur Hasırcı'ya geçmiş olsun diyor, öğretmene şiddeti lanetlediğimizi kararlılıkla ifade ediyor ve bir daha benzeri hadiselerle kamuoyu gündemine gelmemeyi diliyoruz."

Eğitim-Sen Afyonkarahisar Şube Başkanı Ender Karaaslan da eğitim emekçilerine yönelik her türlü şiddeti kınadıklarını vurgulayarak, "Saldırı sonucu yaralanan üyemiz Cesur Hasırcı öğretmenimize, ailesine, çalışma arkadaşlarına ve tüm eğitim camiasına geçmiş olsun diyoruz. Sendika olarak öğretmenimizin yanında, her türlü şiddetin karşısında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Eğitim-İş Afyonkarahisar Şube Başkanı Çağdaş Yalçınkaya ise Cesur Hasırcı ve bütün öğretmenlere uygulanan şiddeti kınadıklarını ifade etti.

- Olay

Atatürk İlkokulu'nun bahçesinde dün sınıf öğretmeni Cesur Hasırcı (56), öğrenci velisi B.D. tarafından darbedilmiş, olayın ardından Hasırcı, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılarak ayakta tedavi edilmişti.

B.D. ise polislerce karakola götürülerek ifadesine başvurulmuştu.

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