Afyonkarahisar'daki kazayla ilgili öğrenci servisi ihalesini alan kişi tutuklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde 5 öğrencinin hayatını kaybettiği, 5 öğrencinin yaralandığı kazayla ilgili servis ihalesini alan kişi tutuklandı.

İlçeye bağlı Çatağıl köyü yakınlarında meydana gelen kazanın ardından gözaltına alınan İ.D'nin, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

İscehisar Adliyesine sevk edilen İ.D, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Olay

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyü yakınlarında ilkokul öğrencilerini taşıyan A.Ş. (53) idaresindeki 03 UU 567 plakalı minibüs, dün sabah saatlerinde devrilmiş, kazada öğrencilerden İsmail (11), Nisa (14) ve Teslime Eser (13), Melisa Demirel (14) ile Damla Duran (11) hayatını kaybetmiş, yaralanan 5 öğrenci hastanelere kaldırılmıştı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü A.Ş, tutuklanmıştı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz