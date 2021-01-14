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Afyonkarahisar’daki lastikçilerin kar mesaisi başladı

14.01.2021 14:59 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar’da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava sürücüleri zor durumda bıraktı.

Afyonkarahisar’da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava sürücüleri zor durumda bıraktı. Kentin özellikle yüksek kesimlerinde yaşanan yağış ile birlikte araç sahipleri kış lastiği taktırmak için soluğu lastikçilerde aldı.
Kentte dün başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini sürdürürken, sürücüler de kendilerini uzun sürecek olan kışa hazırlıyor. Özellikle kış lastiği taktırması zorunlu olan araç sürücüleri lastikçilere akın etti. Yağan karla birlikte işlerin bir anda açıldığını belirten lastik tamircisi Ahmet Zeybek, kar yağışı ile birlikte işlerinin de arttığını, bu nedenle yoğunluk yaşadıklarını söyledi. Kış lastiklerinin kış yüzünü göstermeden takılması gerektiğini ve son güne bırakılmaması gerektiğinin altınız çizen Zeybek: “
"Kar değil yağmurda dahi kar lastiği takmak gerekiyor. Sağlığımız için bu önemli. Çünkü firene basıldığında yer ıslaksa zorluklar yaşarız. Kar lastiği olduğu zaman aracımız sağa sola çekmez. Arabayı yola sabit tutturur. Kar lastiği olmayan araçlarda yani yazlık lastik varsa eğer o lastik sıfır dahi olsa muhakkak arabanın yağmurda ya da kar da aracın kayma ihtimali yüksektir. Kar lastiği olursa daha sağlam daha güvenli olur. Lastiklerin saklanması da önemlidir. Rutubet ve nemli ortamlarda lastiği kesinlikle bırakmayalım. Bodrum katlarda bırakıldığı zaman lastikleri dik bırakmamız gerekir. Yan bırakılırsa lastiğin yanakları ezilir. Ezilen lastiğin yanakları çatlar. Lastiklerin petrol ürünlerinin yanında da olmaması gerekiyor. Bunlar lastiğimiz sağlığı ve uzun ömür olması açısından önemlidir.”

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