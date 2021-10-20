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Afyonkarahisar'daki yolcu otobüsünün tıra çarptığı kazada yaralılardan biri öldü

20.10.2021 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'daki yolcu otobüsünün tıra çarptığı kazada yaralılardan biri öldü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, yolcu otobüsünün tıra arkadan çarptığı kazada yaralanan, otobüsün yedek sürücüsü Nurbay Irmak (50) hayatını kaybetti.

İstanbul'dan Alanya'ya gitmek üzere yola çıkan Salih Can idaresindeki 34 VIP 50 plakalı yolcu otobüsünün, Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda tıra arkadan çarpması sonucu ağır yaralı olarak Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne kaldırılan Irmak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Nurbay Irmak'ın otobüsün yedek sürücüsü olduğu öğrenildi.

- Olay

Salih Can idaresindeki yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu OSB yakınlarında Ahmet Erbaş'ın (41) kullandığı 03 ACV 414 plakalı tıra arkadan çarpmıştı.

Kazada, otobüs sürücüsü Can ile aracın yedek sürücüsü Nurbay Irmak (50), yolcular Gülşen Akbalık (65), Mehmet Fırat (55), Bülent Yürekli (52), Muharrem Şahin (44), Ramazan Çelen (39), Ummuhan Çoban (37), Merve Çağlar (27), Zulmey Sufizade (24), Mehmet Demirkol (22) ve Merve Durmaz (21) yaralanmıştı.

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