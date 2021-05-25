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Afyonkarahisar'ın yöresel ürünlerinin de satıldığı siteden sağlanacak gelir öğrencilere burs olacak

25.05.2021 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Valilik ile Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde Afyon Eğitim Vakfı bünyesinde kurulan "albikere.com" sitesinde, yerel ve ulusal 400'ün üzerinde firmanın yaklaşık 3 bin ürününün satışı yapılmaya başlandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Valiliği ile Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde Afyon Eğitim Vakfı (AEV) bünyesinde kurulan "albikere.com" isimli e-ticaret sitesi hizmete sunuldu.

Başta kadınlar olmak üzere tüm üreticilere destek vermek ve öğrencilere burs sağlamak amacıyla kurulan çevrim içi alışveriş sitesinde, bugün itibarıyla kentin yerel markaları ile ulusal bazı markalar satışa başladı.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, AA muhabirine, kentin gelişimine katkı sağlamak için kamu, sivil toplum örgütleri ve özel sektörün seferber olduğunu söyledi.

Kentin yöresel ürünlerini, kadın kültür kooperatiflerinin ürünlerini satarak öğrencilere burs vermek amacıyla "albikere.com"un kurulduğunu dile getiren Çiçek, şöyle konuştu:

"Tüm Afyonkarahisarlı esnaf, iş adamaları, el sanatları ve tarımsal ürünler siteye girmiş oldu. Şu ana kadar 400'ün üzerinde firma kayıt yaptırdı. Yaklaşık 3 bin ürün burada yer aldı. Biz sadece Afyonkarahisar'ı tanıtacakken bir anda Türkiye geneline yayıldı. Kars'tan, Erzurum'dan ve Urfa'dan firmalar bu siteye dahil olmaya başladı. Kargo firmalarıyla anlaştık. Bununla ilgili tanıtım yapmadan Afyonkarahisarlılar bu işi sahiplendi. Bugün tam bir seferberlik ruhu içerisindeyiz."

- "Yapılan her alışveriş öğrencilere burs olarak dönecek"

Önemli bir yükün altına girdiklerini anlatan Çiçek, şunları kaydetti:

"Site üzerinden yapılan her alışveriş öğrencilere burs olarak dönecek. Siteden elde edilecek gelirin büyük kısmı, öğrencilere burs olarak verilecek. Öğrencilerimiz adına mücadele ettiğimiz için üzerimizde büyük bir enerji var. İnşallah, bugünden itibaren bu siteden alışveriş yaparak, üye olarak ve ürünlerini yükleyerek hem öğrencilerimize destek olacaklar hem de Afyonkarahisar ve Türkiye'de ticaretin gelişmesine katkı sunacaklar. Biz çift taraflı kazanç bekliyoruz. Tüm halkımızı siteden alışverişe davet ediyoruz."

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