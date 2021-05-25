Afyonkarahisar'ın yöresel ürünlerinin de satıldığı siteden sağlanacak gelir öğrencilere burs olacak

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Valiliği ile Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde Afyon Eğitim Vakfı (AEV) bünyesinde kurulan "albikere.com" isimli e-ticaret sitesi hizmete sunuldu.

Başta kadınlar olmak üzere tüm üreticilere destek vermek ve öğrencilere burs sağlamak amacıyla kurulan çevrim içi alışveriş sitesinde, bugün itibarıyla kentin yerel markaları ile ulusal bazı markalar satışa başladı.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, AA muhabirine, kentin gelişimine katkı sağlamak için kamu, sivil toplum örgütleri ve özel sektörün seferber olduğunu söyledi.

Kentin yöresel ürünlerini, kadın kültür kooperatiflerinin ürünlerini satarak öğrencilere burs vermek amacıyla "albikere.com"un kurulduğunu dile getiren Çiçek, şöyle konuştu:

"Tüm Afyonkarahisarlı esnaf, iş adamaları, el sanatları ve tarımsal ürünler siteye girmiş oldu. Şu ana kadar 400'ün üzerinde firma kayıt yaptırdı. Yaklaşık 3 bin ürün burada yer aldı. Biz sadece Afyonkarahisar'ı tanıtacakken bir anda Türkiye geneline yayıldı. Kars'tan, Erzurum'dan ve Urfa'dan firmalar bu siteye dahil olmaya başladı. Kargo firmalarıyla anlaştık. Bununla ilgili tanıtım yapmadan Afyonkarahisarlılar bu işi sahiplendi. Bugün tam bir seferberlik ruhu içerisindeyiz."