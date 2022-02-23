Afyonkarahisarlı kadınlar, ürettikleri hediyelikleri kazanca dönüştürüyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde kadınlar, katıldıkları el sanatları kursunda ürettikleri hediyelik eşyaları satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Vali Gökmen Çiçek'in talimatıyla başlatılan "Kadın Kültür Evleri Projesi" kapsamında kurulan Sinanpaşa Kadın Kültür Evi'nde kadınlar, hem lokantada yöresel yemekler yapıyor hem de açılan el sanatları kursunda rölyef, ahşap yakma, su kabağı işlemeciliğiyle hediyelik eşyalar üretiyor.

Çiçek, AA muhabirine, Afyonkarahisar'da 25 kadın kültür evi ile 17 kadın kooperatifi açıldığını söyledi.

Sinanpaşa Kadın Kültür Evi'nin de kentte ilk açılanlardan olduğunu anlatan Çiçek, şöyle konuştu:

"Burada üniversiteden gelen hocalarımız, sosyokültürel ve sağlık gibi eğitimler veriyor. Kaymakamlığımız bu eğitimlerle bizzat ilgileniyor. İçerideki lokanta kadınlarımız tarafından işletiliyor. İnanılmaz lezzetli yemekler var. Afyonkarahisarlıları ve buradan geçen herkesi davet ediyoruz. Günlük ciroları da güzel ve büyük bir uğraş içerisindeler."

El sanatları öğretmeni Safiye Nur Akman Aksoy da kültür evinde 12 kadın kursiyerin eğitim aldığını dile getirdi.

Kursiyerlerden İftar Akın Tekeli, kursta ahşap yakma ile yöresel kıyafet dikimini öğrendiğini belirterek, "Yaptığım hediyelik eşyaların bir kısmını sattım. Siparişler gelirse daha çok yaparım. Bu sayede aile bütçeme katkı sağlıyorum." dedi.

Kursiyerlerden Dilek Gündoğdu ise yaklaşık 3 aydır katıldığı el sanatları kursunda rölyef yapmayı öğrendiğini kaydetti.

