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Afyonkarahisarlı sanayiciler: “Cephede görev almaya hazırız”

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 08.03.2020 14:04 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Olağan Genel Kurulunda sanayiciler, Mehmetçiğe desteklerini belirterek, cephede görev almaya hazır olduklarını dile getirdiler.Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 18.

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Olağan Genel Kurulunda sanayiciler, Mehmetçiğe desteklerini belirterek, cephede görev almaya hazır olduklarını dile getirdiler.
Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 18. Olağan Genel Kurulu, OSB toplantı salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Divan başkanlığını Umut Temizer’in yaptığı genel kurul, yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporlarının okunmasıyla devam etti. Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda Organize Sanayi Bölgesi imar planı içerisinde bulunan arazinin Teknoloji Geliştirme Bölgesi ilan edilmesi, sanayicilerin oy birliğiyle karara bağlandı.

“Görev almaya hazırız”
Toplantıda açıklamalarda bulunan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Yeşilay, sanayici iş adamları olarak her zaman cephede görev almaya hazır olduklarını belirtti. Yeşilay, “Sayın Cumhurbaşkanımız, Milli Savunma Bakanımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ve Genelkurmay Başkanımız; bizler organize sanayi iş adamları olarak barış döneminde sahada, sanayide ve istihdamda görevimizi yapmaktayız. Bizler emir buyurduğunuz zaman cephede her zaman her yerde Afyon organize sanayi iş adamları olarak emrinizdeyiz, görev almaya hazırız” dedi.
Açıklamaların ardından toplantı soru-cevap şeklinde devam etti.

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İpek Özteke Eczanesi
Merkez
Selcen Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Bolvadin
Hilal Eczanesi
Cobanlar
Eren Eczanesi
Dinar
Kokkokoğlu Eczanesi
Sandikli
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