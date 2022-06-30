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Ağabeyinin tabancayla kazara vurduğu iddia edilen 15 yaşındaki çocuk öldü

30.06.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağabeyinin tabancayla kazara vurduğu iddia edilen 15 yaşındaki çocuk öldü

Ordu'da ağabeyinin tabancayla kazara vurduğu ileri sürülen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Çaybaşı ilçesine bağlı Köklük Mahallesi'ndeki evlerinde sabah saatlerinde T.A'nın (17) oynadığı babasına ait ruhsatsız tabanca kazara ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun, kardeşi E.A'ya (15) isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, E.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

E.A'nın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

T.A. ise işlemler için jandarmaya götürüldü.

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