Ağabeyinin tabancayla kazara vurduğu iddia edilen 15 yaşındaki çocuk öldü

Ordu'da ağabeyinin tabancayla kazara vurduğu ileri sürülen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Çaybaşı ilçesine bağlı Köklük Mahallesi'ndeki evlerinde sabah saatlerinde T.A'nın (17) oynadığı babasına ait ruhsatsız tabanca kazara ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun, kardeşi E.A'ya (15) isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, E.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

E.A'nın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

T.A. ise işlemler için jandarmaya götürüldü.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz