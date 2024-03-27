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Ağaca çarpan otomobil kanala düşmekten son anda kurtuldu: 2 yaralı

İHA İHA
27.03.2024 15:07
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Mersin’de yoldan çıkan otomobil ağaca çarptı, araç su dolu kanala düşmekten son anda kurtuldu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolu Silifke ilçesinin girişine yakın noktada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.B. idaresindeki 35 BAE 792 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp, savrularak ağaçlara çarptı. Otomobilin ağaçlara çarpması sonucu su dolu kanala düşmekten kurtularak son anda durduğu öğrenildi. Kazada sürücüyle birlikte 2 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 yaralı ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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