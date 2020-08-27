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Ağaca çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

İZMİR HABERLERİ  | 27.08.2020 18:36 | Son Güncelleme

İzmir’in Bornova ilçesinde kontrolden çıkarak ağaca çarpan aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre kaza saat 15.30 sıralarında Üniversite Caddesi üzerinde meydana geldi.

İzmir’in Bornova ilçesinde kontrolden çıkarak ağaca çarpan aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza saat 15.30 sıralarında Üniversite Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 35 VU 954 plakalı Tofaş marka araç sürücüsü Harun Kandemir, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımdaki ağaca çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, 112 sağlık ve 110 AKS ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan ve hayatını kaybettiği tespit edilen sürücünün cansız bedeni, AKS ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.
Kazada yaşamını yitiren Harun Kandemir’in cenazesinin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldığı öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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