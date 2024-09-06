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Ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

İHA İHA
06.09.2024 10:07
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Karabük-Bartın kara yolunda kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kaza Nebioğlu mevkiinde meydana geldi. Bartın’dan Karabük’e seyir halinde olan K.D. idaresindeki 78 ABZ 433 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kazada sürücü ile yolcu olarak bulunan A.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

K.D.’nin ehliyetinin daha önce 2918 sayılı K.T.K’ninn 48/5’ten daimi iptal edildiği ve ehliyetsiz araç kullandığı gerekçesiyle yaptırım uygulandığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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