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Ağaçları dona karşı elyafla korudular

18.02.2021 14:17 | Son Güncelleme:
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Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yaptıkları çalışmayla ağaçları elyaf ile kaplayıp soğuk hava ve dona karşı koruma altına aldı.Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası, Marmara’nın ardından Ege Bölgesi’nde de etkisini gösterdi.

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yaptıkları çalışmayla ağaçları elyaf ile kaplayıp soğuk hava ve dona karşı koruma altına aldı.
Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası, Marmara’nın ardından Ege Bölgesi’nde de etkisini gösterdi. Soğuk hava nedeniyle Kuşadası’nda sıcaklık geceleri eksi 2 dereceye kadar düştü. Bunun üzerine harekete geçen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ağaçların soğuk havadan zarar görmemesi için bir dizi önlem aldı. Ekipler, kent genelinde yaptıkları çalışma ile daha çok Akdeniz iklimine alışkın olan jakaranda ve bonzai ağaçlarını elyaf ile kaplayıp dondan zarar görmemelerini sağladı.
“Bizim için çok kıymetli”
Kuşadası’nı daha yeşil bir görünüme kavuşturmak için çalışmaya devam ettiklerini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, “Göreve geldiğimizden bu yana yeşil alanları artırmak için büyük çaba sarf ettik. Bugüne kadar kentimizde 15 yeni park alanı yapıp 13 yeşil alanı bütünüyle yeniledik. Kuşadası’nın daha modern ve estetik bir görünüm alması için bakım çalışmalarımız sürüyor. Bu kapsamda ağaçlarımızı soğuk havaya karşı korumak için de elyaf ile kapladık. Yeşilin her türü bizim için çok kıymetli” dedi.

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