Ağaçtan düşen karga yavrusunu vatandaşlar ağaca bıraktı

Konya'da şehir merkezinde bir çınar ağacından düşen karga yavrusunu vatandaşlar tekrar ağaca bıraktı.

Yavrusu ağaçtan su çeşmesi üzerine düşen karga, uzun süre yoldan geçen vatandaşlara saldırdı. Anne karganın bağırması ve alçaktan uçması yoldan geçenleri tedirgin etti.

Bunun üzerine anne karganın saldırısından korunmak için başına bez parçası saran bir esnaf, yavru kargayı yakalayarak düştüğü ağacın üzerine bıraktı.

Yoldan geçenlere saldıran anne karga ise yavrusunun ağaca yeniden dönmesinin ardından sakinleşti, ardından etraftaki vatandaşlar dağıldı.



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