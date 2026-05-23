Dünya devi kafayı taktı! Galatasaray ve Fenerbahçe'ye transferde büyük şok

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Vedat Muriqi için Avrupa'dan sürpriz bir talip ortaya çıktı. Süper Lig'in iki ezeli rakibinin ilgilendiği Kosovalı golcünün adı bu kez Barcelona ile anılmaya başladı.

BARCELONA'DAN MURIQI HAMLESİ

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Barcelona, gelecek sezonun kadro planlamasında Vedat Muriqi'yi değerlendirmeye aldı. Hücum hattını yeniden şekillendirmek isteyen Katalan ekibinin, tecrübeli golcüyü transfer listesine eklediği öne sürüldü.

FLICK'İN BEĞENDİĞİ PROFİL

Haberde, teknik direktör Hansi Flick'in Muriqi'nin oyun tarzından etkilendiği belirtildi. Alman çalıştırıcının özellikle Kosovalı futbolcunun hava toplarındaki etkinliği, fiziksel gücü ve mücadeleci yapısını beğendiği ifade edildi.

KADERİNİ MALLORCA BELİRLEYECEK

Otuz bir yaşındaki forvetin geleceğinin, kulübü Mallorca'nın sezonu nasıl tamamlayacağıyla yakından bağlantılı olduğu aktarıldı. İspanyol ekibinin küme düşmesi halinde Barcelona'nın transfer için daha düşük bir maliyetle harekete geçebileceği kaydedildi.

SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Vedat Muriqi, bu sezon Mallorca formasıyla çıktığı 36 resmi karşılaşmada 22 gol kaydederek dikkat çekici bir performans ortaya koydu. Başarılı golcünün gösterdiği performans, Avrupa'nın önemli kulüplerinin de radarına girmesini sağladı.