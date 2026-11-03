AGF Aarhus - Braga Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Konferans Ligi AGF Aarhus Perşembe 20:45 Braga

AGF Aarhus ile Braga, 5 Kasım 2026 saat 20:45'te Ceres Park'ta UEFA Konferans Ligi mücadelesinde buluşuyor.

AEF Aarhus, son döneminde daha dengeli bir performans sergiliyor. Braga ise zorlu bir süreçten geçiyor.

Takımların güncel form bilgileri AGF Aarhus tüm kulvarlar Brondby 2-0 AGF Aarhus Danimarka Süper Ligi M

FC Roskilde 1-2 AGF Aarhus Danimarka Kupası G

AGF Aarhus 2-1 Viborg Danimarka Süper Ligi G

AGF Aarhus 1-1 Egnatia UEFA Konferans Ligi B

FC Copenhagen 1-1 AGF Aarhus Danimarka Süper Ligi B Braga tüm kulvarlar Braga 3-0 Famalicao Portekiz Süper Ligi G

Nacional Madeira 1-0 Braga Portekiz Süper Ligi M

Braga 2-0 KAA Gent UEFA Konferans Ligi G

Braga 1-2 Gil Vicente Portekiz Süper Ligi M

FC Copenhagen 3-0 Braga UEFA Konferans Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

AGF Aarhus, UEFA Konferans Ligi'nde son 2 maçında 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak hedeflediği başarıyı yakalayamadı. Danimarka Süper Ligi'nde ise son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sonuçlar daha olumlu görünüyor.

Eksik Oyuncular AGF Aarhus 2 eksik Tomas Kristjansson Eric Kahl Braga ✓ Bilinen eksik yok

AGF Aarhus kadrosunda Tomas Kristjansson (Sakat - Eli Kırık) ve Eric Kahl (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) yer almıyor.