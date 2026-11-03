AGF Aarhus - Braga Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

AGF Aarhus ile Braga, 5 Kasım 2026 saat 20:45'te Ceres Park'ta UEFA Konferans Ligi mücadelesinde buluşuyor.
AEF Aarhus, son döneminde daha dengeli bir performans sergiliyor. Braga ise zorlu bir süreçten geçiyor.
AGF Aarhus, UEFA Konferans Ligi'nde son 2 maçında 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak hedeflediği başarıyı yakalayamadı. Danimarka Süper Ligi'nde ise son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sonuçlar daha olumlu görünüyor.
AGF Aarhus kadrosunda Tomas Kristjansson (Sakat - Eli Kırık) ve Eric Kahl (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) yer almıyor.
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