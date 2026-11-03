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AGF Aarhus - Braga Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

AGF Aarhus, UEFA Konferans Ligi'nde Braga ile 5 Kasım 2026 tarihinde karşılaşacak. Her iki takım da son dönem formuyla dikkat çekiyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

AGF Aarhus - Braga Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Cevdet Berker İşleyen
UEFA Konferans Ligi
AGF Aarhus
Perşembe 20:45
05.11.2026
Braga
Stadyum: Ceres Park

AGF Aarhus ile Braga, 5 Kasım 2026 saat 20:45'te Ceres Park'ta UEFA Konferans Ligi mücadelesinde buluşuyor.

AEF Aarhus, son döneminde daha dengeli bir performans sergiliyor. Braga ise zorlu bir süreçten geçiyor.

Takımların güncel form bilgileri
AGF Aarhus

tüm kulvarlar

  • 01.11.2026 Brondby 2-0 AGF Aarhus Danimarka Süper Ligi M
  • 28.10.2026 FC Roskilde 1-2 AGF Aarhus Danimarka Kupası G
  • 25.10.2026 AGF Aarhus 2-1 Viborg Danimarka Süper Ligi G
  • 22.10.2026 AGF Aarhus 1-1 Egnatia UEFA Konferans Ligi B
  • 18.10.2026 FC Copenhagen 1-1 AGF Aarhus Danimarka Süper Ligi B
Braga

tüm kulvarlar

  • 01.11.2026 Braga 3-0 Famalicao Portekiz Süper Ligi G
  • 25.10.2026 Nacional Madeira 1-0 Braga Portekiz Süper Ligi M
  • 22.10.2026 Braga 2-0 KAA Gent UEFA Konferans Ligi G
  • 19.10.2026 Braga 1-2 Gil Vicente Portekiz Süper Ligi M
  • 15.10.2026 FC Copenhagen 3-0 Braga UEFA Konferans Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

AGF Aarhus, UEFA Konferans Ligi'nde son 2 maçında 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak hedeflediği başarıyı yakalayamadı. Danimarka Süper Ligi'nde ise son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sonuçlar daha olumlu görünüyor.

Eksik Oyuncular

AGF Aarhus

2 eksik
Tomas Kristjansson Sakat Eli Kırık
Eric Kahl Cezalı Kırmızı Kart Cezalısı

Braga

Bilinen eksik yok

AGF Aarhus kadrosunda Tomas Kristjansson (Sakat - Eli Kırık) ve Eric Kahl (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) yer almıyor.

Sıkça Sorulan Sorular
AGF Aarhus - Braga maçı ne zaman?

5 Kasım 2026 tarihinde.

AGF Aarhus - Braga maçı saat kaçta?

20:45'te.

AGF Aarhus - Braga maçı hangi kanalda?

Bilgi bulunmuyor.

AGF Aarhus - Braga maçında hangi oyuncular eksik?

Tomas Kristjansson ve Eric Kahl eksik.

AGF Aarhus ve Braga'nın ligde kaç puanı var?

Bilgi bulunmuyor.

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Anahtar Kelimeler:
braga
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