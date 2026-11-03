Galatasaray-Stuttgart maçında saha karıştı! Barış Alper Yılmaz ile Deniz Undav arasında kavga

Galatasaray'ın Stuttgart karşısında 2-0 önde götürdüğü mücadelenin ilk yarısında tansiyon yükseldi. Barış Alper Yılmaz ile Deniz Undav arasında yaşanan sert tartışma sonrası saha karışırken, iki futbolcu da sarı kart gördü.

BARIŞ ALPER YILMAZ İLE DENİZ UNDAV ARASINDA GERGİNLİK!

🔴 Galatasaray-Stuttgart karşılaşmasında sinirler gerildi! 📌 Deniz Undav’ın Barış Alper Yılmaz’a sert müdahalesi sonrası RAMS Park karıştı! @berkerisleyen https://t.co/cUPSIWkwfX — Mynet (@mynet) November 3, 2026

Galatasaray'ın Stuttgart karşısında üstünlüğünü sürdürdüğü mücadelenin ilk yarısında Barış Alper Yılmaz ile Deniz Undav arasında tartışma çıktı. Alman futbolcunun milli oyuncuyu iterek düşürmeye çalıştığı pozisyonun ardından iki isim arasında itişme yaşandı.

Yaşanan gerginlik kısa sürede büyürken saha içerisinde tansiyon yükseldi. Olayların ardından hakem, Deniz Undav ve Barış Alper Yılmaz'a sarı kart gösterdi.

RAMS PARK'TAN DENİZ UNDAV'A TEPKİ!

Daha önce yaptığı açıklamalarla da tepki çeken Deniz Undav, yaşanan olayın ardından Galatasaray taraftarlarının hedefi oldu. RAMS Park tribünleri Alman futbolcuyu ıslıklarken, "Burası Sami Yen, buradan çıkış yok" tezahüratlarıyla tepkisini gösterdi.

Undav'ın karşılaşmanın başından bu yana sergilediği performans da tribünlerin tepkisine konu oldu.

İLK YARIDA KAZANAN GALATASARAY!

Karşılaşmanın ilk 45 dakikası tamamlanırken Galatasaray, Stuttgart karşısında soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle gitti. Sarı-kırmızılılar, hem skor avantajını korumak hem de ikinci yarıda bu üstünlüğünü sürdürmek için sahaya çıkacak.