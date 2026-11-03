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Galatasaray-Stuttgart maçında saha karıştı! Barış Alper Yılmaz ile Deniz Undav arasında kavga

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Stuttgart arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısına skor kadar saha içindeki gerginlik de damga vurdu. Alman futbolcu Deniz Undav'ın Barış Alper Yılmaz'a yönelik müdahalesi sonrası iki oyuncu arasında tansiyon yükseldi ve olaylar büyüdü

Deniz Undav

Deniz Undav

ALM Almanya
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Vfb Stuttgart
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Galatasaray-Stuttgart maçında saha karıştı! Barış Alper Yılmaz ile Deniz Undav arasında kavga
Burak Kavuncu

Galatasaray'ın Stuttgart karşısında 2-0 önde götürdüğü mücadelenin ilk yarısında tansiyon yükseldi. Barış Alper Yılmaz ile Deniz Undav arasında yaşanan sert tartışma sonrası saha karışırken, iki futbolcu da sarı kart gördü.

BARIŞ ALPER YILMAZ İLE DENİZ UNDAV ARASINDA GERGİNLİK!

Galatasaray'ın Stuttgart karşısında üstünlüğünü sürdürdüğü mücadelenin ilk yarısında Barış Alper Yılmaz ile Deniz Undav arasında tartışma çıktı. Alman futbolcunun milli oyuncuyu iterek düşürmeye çalıştığı pozisyonun ardından iki isim arasında itişme yaşandı.

Yaşanan gerginlik kısa sürede büyürken saha içerisinde tansiyon yükseldi. Olayların ardından hakem, Deniz Undav ve Barış Alper Yılmaz'a sarı kart gösterdi.

RAMS PARK'TAN DENİZ UNDAV'A TEPKİ!

Galatasaray-Stuttgart maçında saha karıştı! Barış Alper Yılmaz ile Deniz Undav arasında kavga 1

Daha önce yaptığı açıklamalarla da tepki çeken Deniz Undav, yaşanan olayın ardından Galatasaray taraftarlarının hedefi oldu. RAMS Park tribünleri Alman futbolcuyu ıslıklarken, "Burası Sami Yen, buradan çıkış yok" tezahüratlarıyla tepkisini gösterdi.

Undav'ın karşılaşmanın başından bu yana sergilediği performans da tribünlerin tepkisine konu oldu.

İLK YARIDA KAZANAN GALATASARAY!

Galatasaray-Stuttgart maçında saha karıştı! Barış Alper Yılmaz ile Deniz Undav arasında kavga 2

Karşılaşmanın ilk 45 dakikası tamamlanırken Galatasaray, Stuttgart karşısında soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle gitti. Sarı-kırmızılılar, hem skor avantajını korumak hem de ikinci yarıda bu üstünlüğünü sürdürmek için sahaya çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
VfB Stuttgart Barış Alper Yılmaz galatasaray Deniz Undav
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