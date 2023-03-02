YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Ağır hasarlı fabrikasının sağlam kalan mutfağında günlük 23 bin kişiye yemek çıkarıyor

Ağır hasarlı fabrikasının sağlam kalan mutfağında günlük 23 bin kişiye yemek çıkarıyor

02.03.2023 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'ta fabrikası ağır hasar alan iş insanı İsmail Kurtul, sağlam kalan mutfak bölümünde günlük 23 bin kişiye sıcak yemek sunuyor.

Genç Osman Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki İSKUR Tekstil Fabrikası'nda, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerle sonrasında çıkan yangında ağır hasar oluştu.

Fabrikanın hasar almayan ve işçiler için yemek hizmeti sunulan mutfak bölümünde Türk Kızılay ve Kahramanmaraş Yemek Sanayi desteğiyle depremzedeler için günlük üç öğün yemek hazırlanıyor.

İSKUR Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanvekili İsmail Kurtul, AA muhabirine, depremin izlerinin birlik ve beraberlik içinde yürütülecek çalışmalarla silineceğini söyledi.

Tekstil üretiminde 90 metre uzunluğuna ulaşan çok hassas cihazların kullanıldığını ifade eden Kurtul, depremde makinelerinin de hasar gördüğünü ancak toparlanmaya başladıklarını belirtti.

"30 AYRI LOKASYONDA YEMEK DAĞITIMI YAPIYORUZ"

Kurtul, ailelerinden birçok kişinin hayatını kaybettiğini, fabrikalarında da ağır hasar oluştuğunu anlattı.

Depremzedelere yardım amacıyla ilk gün 1000 kişiye çorba dağıttıklarını aktaran Kurtul, şunları kaydetti:

"Ardından günden güne çeşidimizi artırarak bugün yaklaşık 23 bin kişiye 30 ayrı lokasyonda yemek dağıtımı yapıyoruz.

Odağımız, insanlık namına nerede, kime, nasıl yemek ulaştırabiliriz? Yavaş yavaş inşallah işletmelerimizi de ayağa kaldırmaya çalışıyoruz."

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Kahramanmaraş'a çok fazla yardım geldiğini, insanların evindeki zeytini, salçayı dahi gönderdiğini anlatan Kurtul, bunların dağıtımına da katkı sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

Kurtul, "Fabrikamızdan gelip de kayıtlı olarak bu erzaktan alan 2 bin 300 hane var. Köylere gönderdiğimiz ve sayısını tutamadığımız rakamlar da var. Onlarla birlikte 3 bin haneye ulaştığımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yemek yapımı ve dağıtımına destek veren İSKUR Şirketler Grubu mutfağının işletmecisi, KYS Catering Kahramanmaraş Yemek Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Metin Azaplıoğlu ise kendi işletmelerinin de depremde hasar gördüğünü söyledi.

Afetin ilk gününden itibaren bir taraftan yakınlarını enkazdan çıkarmaya çalışırken diğer taraftan da Kahramanmaraş'ı düşünerek çalıştıklarını ifade eden Azaplıoğlu, çorba ikramıyla başladıkları faaliyetlerin günlük üç öğün sıcak yemek üretimiyle sürdüğünü kaydetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahramanmaraş sanayisindeki hasar tespit çalışmaları sürüyorKahramanmaraş sanayisindeki hasar tespit çalışmaları sürüyor
Konya Büyükşehir Belediyesi, Hatay'daki altyapı çalışmalarını sürdürüyorKonya Büyükşehir Belediyesi, Hatay'daki altyapı çalışmalarını sürdürüyor
Spor fotoğrafçısı Onur Çam bisikletiyle geçirdiği kazada öldüSpor fotoğrafçısı Onur Çam bisikletiyle geçirdiği kazada öldü
Anahtar Kelimeler:
deprem Kahramanmaraş destek

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 2 Mart Perşembe

İmsak
05:36
Sabah
06:56
Öğle
12:50
İkindi
16:01
Akşam
18:33
Yatsı
19:48
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Spor ayakkabı alışverişinin tam zamanı: New Balance'ta %35'e varan indirim!

Spor ayakkabı alışverişinin tam zamanı: New Balance'ta %35'e varan indirim!

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Modadan elektroniğe binlerce üründe indirim! Günün fırsatlarını kaçırmayın

Modadan elektroniğe binlerce üründe indirim! Günün fırsatlarını kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.