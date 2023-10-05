Ağırlaştırılmış müebbet hapis kararı öldürülen hemşirenin ailesinin acısını hafifletti

Ay'ın babası Mehmet Ay, AA muhabirine, Karaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 Ekim'de görülen duruşmada, tutuklu sanık Hüseyin B'nin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığını, tutuksuz sanığın ise beraatine karar verildiğini hatırlattı.

Hüseyin B'nin en ağır cezayı almasının sevindirici olduğunu dile getiren Ay, "Adalet yerini buldu diyelim, beklediğimiz bir karardı. Bunun aksi olsaydı, adaletsizlik olurdu. Bir nebze de olsa yüreğimiz soğudu ama kızım geri gelmeyecek." dedi.

Ay, olaydan sonra kızının uzun süre yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiğini, bu süreçte büyük zorluklar yaşadıklarını anlattı.

"VERİLEN BU KARARI ÖNEMSİYORUM"

Kızının hayatını kaybetmesiyle yaşadıkları üzüntünün daha da arttığını vurgulayan Ay şöyle konuştu:

"Hayatımızın zaten hiç tadı, düzeni olmadı. Bundan sonra da olacağını sanmıyorum. Yaşamımızın dengesi kaydı. Allah kimsenin başına vermesin. Verilen bu kararı önemsiyorum. Bu olayların caydırıcı olması için cezaların biraz daha artması lazım. Buna yeltenen insanların bir değil 10 kere düşünmesini istiyorum. Çocuğumuz hayatının baharında gitti. Gençliği gitti, bizi çok üzdü. Aç susuz, yemeden içmeden 6 ay yoğun bakımda yattı. Bunları Allah'a havale ediyoruz."

OLAY

Karaman Cumhuriyet Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'ne 24 Ekim 2022'de gelen Hüseyin B. (29), hemşire Emine Ay'ı (27) tabancayla ağır yaralayıp aynı silahla intihara teşebbüs etmiş, tedavisinin ardından tutuklanmıştı. Karaman'dan Konya'ya sevk edilen Ay ise hastanede 13 Nisan'da hayatını kaybetmişti.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Hüseyin B'nin "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme"den ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanması talep edilmişti.

