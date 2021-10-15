Ağızda dağılıyor, yemeye doyum olmuyor! Bütün püf noktalarıyla un kurabiyesi tarifi

Misafirlerinize ya da ailenizdeki sevdiklerinize atıştırmalık gıdalar hazırlamak isteyebilirsiniz. Çayla ya da kahveyle tüketildiği zaman ayrı bir keyif veren un kurabiyeleri de hızlıca yapıldığı için bu alanda öne çıkar. Sizin için hazırladığımız tarife göz atarak evde kolay bir şekilde un kurabiyesi yapmak mümkün. Mis gibi kokan bu un kurabiyesi tarifiyle tam 30 adet kurabiye yapmak mümkün! İşte tadına doyamayacağınız lezzetteki un kurabiyesi tarifi...
MALZEMELER
Oda sıcaklığında 200 gr tereyağı
1 çay bardağı sıvı yağ
3 yemek kaşığı nişasta
1 çay bardağı pudra şekeri
3,5 su bardağı un
HAZIRLANIŞI
Un kurabiyesi yapmaya oda sıcaklığındaki tereyağını bir kaba ekleyerek başlayabilirsiniz. Derin bir kap kullanmanız çok önemli. Ekleyeceğiniz malzemelerin hepsinin oda sıcaklığında olması gerekir. Bu sayede en uygun kıvamı elde edebilirsiniz.
Ardından kabın içerisine 1 çay bardağı kadar pudra şekeri koyun. Tel bir çırpıcı kullanarak krema kıvamına gelene kadar çırpmaya devam edin.
Kabın içerisine 1 çay bardağı sıvı yağ ve 3 yemek kaşığı nişasta ekleyerek karıştırmaya devam edin.
Yaklaşık 3 buçuk su bardağı unu yavaş yavaş karışıma ekleyin. Ardından yoğurmaya başlayın. Hamuru yoğururken dikkat etmeniz gereken nokta hamurun elinize yapışmaması. Yumuşak bir kıvama ulaşana kadar hamuru yoğurmaya devam edin. Hamurun yumuşak olması kurabiyelerin piştikten sonra çok sert olmasını önler.
Hamur hazır olduktan sonra ceviz büyüklüğünde parçalar alın. Hamuru elinizde yuvarlayın. Yuvarlarken hamuru fazla bastırmamaya özen göstermelisiniz.
Yuvarladığınız kurabiyeleri fırın tepsisine dizin. Fırın tepsisine yağlı kağıtla koyduğunuz takdirde kurabiyeler tepsiye yapışmaz ve çıkarması kolay olur.
Önceden ısıttığınız 180 derecedeki fırına tepsinizi koyun.
Un kurabiyenizi yaklaşık 20-25 dakika kadar pişirmeye bırakın.
Un kurabiyeleri piştikten sonra fırından çıkararak soğutmaya bırakmanız gerekir.
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