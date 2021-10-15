Ağızda dağılıyor, yemeye doyum olmuyor! Bütün püf noktalarıyla un kurabiyesi tarifi

Misafirlerinize ya da ailenizdeki sevdiklerinize atıştırmalık gıdalar hazırlamak isteyebilirsiniz. Çayla ya da kahveyle tüketildiği zaman ayrı bir keyif veren un kurabiyeleri de hızlıca yapıldığı için bu alanda öne çıkar. Sizin için hazırladığımız tarife göz atarak evde kolay bir şekilde un kurabiyesi yapmak mümkün. Mis gibi kokan bu un kurabiyesi tarifiyle tam 30 adet kurabiye yapmak mümkün! İşte tadına doyamayacağınız lezzetteki un kurabiyesi tarifi...

UN KURABİYESİ TARİFİ

MALZEMELER

Oda sıcaklığında 200 gr tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

3 yemek kaşığı nişasta

1 çay bardağı pudra şekeri

3,5 su bardağı un

Pudra şekeri (üzerine eklemek için)

HAZIRLANIŞI