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Ağrı 26 pilot ilden biri oldu

AĞRI HABERLERİ  | 20.02.2020 15:57 | Son Güncelleme

Ağrı ‘Türkçe Söz Varlığı Projesi’nin Türkiye’de pilot uygulamanın yapılacağı 26 ilden biri oldu.Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen Türkçe Söz Varlığı Projesi’nin Ağrı’daki okullarda uygulama süreci ile ilgili olarak gerekli görüşmeler yapılıp gerekli süreç başlatıldı.

Ağrı 26 pilot ilden biri oldu

Ağrı ‘Türkçe Söz Varlığı Projesi’nin Türkiye’de pilot uygulamanın yapılacağı 26 ilden biri oldu.
Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen Türkçe Söz Varlığı Projesi’nin Ağrı’daki okullarda uygulama süreci ile ilgili olarak gerekli görüşmeler yapılıp gerekli süreç başlatıldı. Türkçe Söz Varlığı Projesi İl Koordinatörü Prof. Dr. Akif Arslan, İl Milli Eğitimi Müdürü Mehmet Faruk Tekin koordineliğinde gerçekleştirdiği toplantı sonunda, il genelinde örnek olarak seçilecek okullar ve projenin sağlıklı yürüyebilmesi için gerekli olan yol haritasını belirledi. Projenin bizzat Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk tarafından takip ettiğini ifade eden Prof. Dr. Akif Arslan, bu proje ile öğrencilerin yazılı anlatım çalışmalarından hareketle derlem çalışmasının yapılacağını ve sıklık listelerinin oluşturulacağını dile getirdi. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ise dil bilimsel çözümlemelerin de hedeflendiği bu projenin sağlıklı yürüyebilmesi için tüm tedbirleri aldıklarını vurguladı.

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Merkez
İnci Eczanesi
Merkez
Deva Eczanesi
Diyadin
Yeni Melek Eczanesi
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Eleskirt
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Patnos
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