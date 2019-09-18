Ağrı balı kahvaltılık değil ilaçtır

Kışın sert geçtiği bölgede karların erimesiyle, ilkbaharda zengin bitki örtüsü ve endemik yapısıyla doğal zenginliğe sahip Sinek Yaylası'na yakın köylere giden konar göçer arıcılar, bal hasadı dönemi dolayısıyla tatlı bir telaş yaşıyor.

Mayıs ayında dağlık bölgelerin yoluna koyulan ve 3 ay evlerinden uzakta arı kovanlarının başında bekleyen arıcılar, daha iyi bal üretebilmek için zorlu bir çalışma yürütüyor. Şehrin gürültüsü ve teknolojinden uzak bir yaşam sürerek hem stres atan hem de kaliteli bal elde etmek için meşakkatli çalışma yürüten arıcılar, sıcak geçen yaz mevsiminin ardından şu sıralar bal sağımı için kolları sıvadı. Kovanları tek tek kontrol eden arıcılar, peteklerin üzerini temizledikten sonra bal sağımı yapıyor.

22 BİN 300 CİVARINDA KOVAN SAYIMIZ VAR



Ağrı Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Erol Kılıç yaptığı açıklamada, Ağrı'da bitki çeşidinin binin üzerinde olduğunu ifade etti.

Çiçek türleri ve gece ile gündüz arasındaki hava sıcaklığı farkı dolayısıyla kentteki balın kalitesinin arttığını belirten Kılıç, coğrafi olarak Ağrı'nın geniş bir alanı bulunduğunu ve özellikle dağlık bölgelerin organik denecek kadar temiz kaldığını söyledi.