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Ağrı Belediye Başkanı Sayan, Trump ve Hollywood yıldızlarına maske gönderecek

AĞRI HABERLERİ  | 28.04.2020 15:50 | Son Güncelleme

Ağrı Belediye Başkanı Sayan, Trump ve Hollywood yıldızlarına maske gönderecek

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, ABD Başkanı Donald Trump ile New York'ta yaşayan Hollywood yıldızlarının da aralarında bulunduğu 371 ünlü kişiye birer kutu maske ile mektup göndereceğini açıkladı.

Sayan, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Türkiye'nin birçok ülkeye maske ve tıbbi yardımda bulunarak önemli bir misyon üstlendiğini söyledi.

ABD'nin New York kentinde yaşayan yıldız oyuncu ve başka ünlü kişilerin milyonlarca liralık servetlerine rağmen maske sıkıntısı yaşadığını belirten Sayan, "ABD Başkanı Donald Trump, New York valisi ve belediye başkanı ile kentteki ünlülere İngilizce ve Türkçe mektupların içerisinde bulunduğu birer kutu maskeyi posta yoluyla göndereceğiz." diye konuştu.

Sayan, daha sonra Türkiye'nin salgından etkilenen ülkelere gönderdiği tıbbi yardım ile Türk milletinin yardımseverliğini kaleme aldığı mektubu, basın mensuplarıyla paylaştı.

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ABD Ağrı maske Mektup Savcı Sayan Trump

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