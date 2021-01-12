Ağrı Belediyesi ile Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) arasında protokol imzalandı

Ağrı Belediyesi başkanlık makamında gerçekleşen imza törenine Belediye Başkanı Savcı Sayan ve SERKA Genel Sekreteri Dr. İbrahim Taşdemir katıldı.

İmzalanan protokol ile "SOGEP ile Işıldayan Atölyeler" ve "Benim Mahallem Benim Parkım" projeleri hayata geçirilecek.

Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Bugün Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir bey ve teknik ekibi burada. Bizimde teknik ekibimizle birlikte ortak çok önemli projelere imza attık. İnşallah hep birlikte Ağrı’yı daha da güzelleştireceğiz. Bunlar çok önemli projeler. Işıldayan Atölyeler projesiyle halkımızı üretime sevk ediyoruz. Benim Mahallem Benim Parkım projesi ile de mahallelerimize çok güzel parklar yapacağız. Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ve heyetine ilimize katkılarından dolayı Ağrı halkı adına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Genel Sekreteri Dr. İbrahim Taşdemir de, "Bende başkanıma hem ev sahipliği hem de bu kadar güzel projeleri yapıp bize sundukları ve Ağrı’mızı geliştirdikleri için çok teşekkür ediyorum. Çok vizyoner bir başkanımız var. Ağrılı olmak benim içinde büyük gurur, Başkanımızla birlikte Ağrı’ya çok daha güzel projeleri birlikte yaparak başaracağız. Hep birlikte elele daha nice başarılara imza atmak dileğiyle" dedi.

