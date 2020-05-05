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Ağrı Belediyesi personelinden kan bağışı

AĞRI HABERLERİ  | 05.05.2020 23:16 | Son Güncelleme

Ağrı Belediyesi personelinden kan bağışı

Ağrı Belediyesi personeli, Belediye Başkanı Savcı Sayan öncülüğünde Türk Kızılay Ağrı Şubesi'ne kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın kan bağışı çağrısı sonrası harekete geçen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, belediye personeliyle birlikte kan bağışında bulunmak için etkinlik düzenledi.

Başkan Sayan öncülüğünde Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Kan Alma Birimi'ne gelen belediye personeli, gerekli işlemlerin yapılmasının ardından kan bağışında bulundu.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Sayan, Türk Kızılay'ın en zor zamanda ihtiyacı olanlara kan götürmek için mücadele ettiğini söyledi.

Türk Kızılay Ağrı Şubesi'nin Türkiye'nin yüz akı olduğunu belirten Sayan, şöyle konuştu:

"Buradan da Nevşehir'e meydan okuyoruz. Onlar bize 'var mısınız kan vermeye' diyerek dün bize meydan okumuşlardı. Biz de Ağrı ekibi olarak buradan hem Nevşehir hem de Ordu Belediye Başkanı ve eski bakanımız Sayın Hilmi Güler'e meydan okuyoruz. Biz meydandayız, Ağrılılar meydandan kaçmaz. Siz de var mısınız kan vermeye?."

Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı da kan bağışına verdikleri destekten dolayı Belediye Başkan'ı Sayan'a teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı Kızılay Savcı Sayan

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