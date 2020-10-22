Ağrı Belediyesi ulaşımda örnek belediye oldu

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Türkiye’de en ucuz ulaşımın Ağrı’da olduğunu belirterek, birçok belediyenin bu projeyi örnek aldığını söyledi.

Ağrı’da görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya gelen Belediye Başkanı Savcı Sayan, kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Belediye Başkanlığı sürecinde Ağrı’da yaptığı çalışmaları anlatan Başkan Sayan, Ağrı’da büyük sorunlar oluşturan ulaşım problemini kökten çözdüklerini ifade etti. Türkiye’nin en yeni ve en ucuz araç filosunu kurduklarını kaydeden Başkan Sayan “Seçimlerden sonra çalışmalara ulaşım ile başladık. Kent merkezinde şehir içi otobüslere takviye olarak 30 tane minibüs aldık ve öğrenciler için ulaşım ücretini 0, 25 kuruşa düşürdük. Türkiye’de en ucuz ulaşım Ağrı’da. Şu anda normal yol ücreti 1 buçuk lira, HASTABÜS’ler de 1 lira, öğrenciler ise 0,25 kuruş. Bu Türkiye’de başka hiçbir yerde yok. Kimse bunu sahiplenmiyor. Bu bir devrimdir kimse başaramamış. Afyon Belediyesi geçen gün beni arıyor, benden formülü istiyor. Diğer illerdeki belediyelerdeki arkadaşları yine aynı şekilde “Lütfen bize ulaşım müdürünüzü gönderin“ diyorlar. İstanbul‘da ki Adalar’da faytoncuların sorununu çözmek için beni aradılar. Buradaki araçlar İstanbul ve Ankara yok. Ama üzülerek söylüyorum ulaşım hizmetimizi sabote ediyorlar. Ulaşım araçlarımıza zarar veriyorlar.“ dedi.

Ağrı’da uygulamaya başladıkları HASTABÜS projesinin Türkiye’de örnek alınan bir proje haline geldiğini dile getiren Sayan, buna benzer birçok yeni projelerinin olduğunu dile getirdi. Yine 2019 yılında uygulamaya koydukları AĞBİM Projesi’ni anlatan Başkan Savcı Sayan, belediye tarafından oluşturulan ekiplerle hasta ve yaşlı bireylerin evlerini düzenli olarak temizleyip ihtiyaçlarını giderdiklerini ve gerekli durumlarda hastaneye sevk ettiklerini anlattı.

"Ağrı’nın iklim şartlarına uygun beton yol yapıyoruz"

Ağrı’da yapılan yol asfaltlama çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Sayan, "Beton yol meşakkatli, zahmetli, çok emek isteyen bir sistem fakat ucuz. Neredeyse 3’te bir fiyatına mal oluyor. Ama alt yapısını hazırlamak için üst yapıyla ilgili çalışmaları zaman alıyor. Asfalt bir günde dökülürken, beton 10 günde dökülüyor. Ankara’dan mühendisler getirdik. Arkoz Çimento Fabrikası bize yardımcı oldu. Burada da santralle anlaştık. Şimdi Ağrı’nın iklim şartlarına uygun beton yol yapıyoruz. Bir kilometrelik kısım bugün yarın bitecek. Bitince diğer yollara yapmaya devam edeceğiz. Bu kış bu yolu deneyeceğiz. Eğer bu yıl bu yoldan randıman alırsak biz seneye Ağrı’nın bütün yollarını sokak aralarını caddelerini komple beton yol yapacağız“ ifadelerini kullandı.

Başkan adayı olduğu dönemde verdikleri bütün vaatleri yerine getireceklerini söyleyen Sayan, bu vaatlerin kendisi için onur meselesi olduğunu dile getirdi. Savcı Sayan, Ağrı’da yaptığı diğer çalışmaları anlatarak, proje aşamasındaki Et Entegre Tesisleri projesi, Ahırların şehir dışına taşınması projesi, Murat Nehri projesi, Yüzüncü Yıl Mahallesinin Kentsel Dönüşüm projesi, Fırat Mahallesi TOKİ çalışması ve önemli olduğunu vurguladığı Büyük Ağrı Dağı Projelerinin ayrıntılarını anlatarak bu projelerin gerçekleşmesi noktasında bütün imkânlarını zorlayacağını sözlerine ekledi.

