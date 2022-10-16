YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Ağrı Belediyesinden Bartın'daki madende hayatını kaybedenlerin ailelerine maddi destek

Ağrı Belediyesinden Bartın'daki madende hayatını kaybedenlerin ailelerine maddi destek

16.10.2022 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı Belediyesinden Bartın'daki madende hayatını kaybedenlerin ailelerine maddi destek

Ağrı Belediyesinden Bartın'daki madende hayatını kaybedenlerin ailelerine maddi destek

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, belediye olarak Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine 100 bin lira destekte bulunacaklarını bildirdi.

Başkan Sayan, sosyal medya hesabından, destek olmak ve kampanyaya davet çağrısında bulunarak, paylaşımda bulundu.

Yardımı belediye olarak yaptıklarını aktaran Sayan, şunları kaydetti:

"Ağrı Belediyesi olarak Bartın'da şehit olan 41 kardeşimizin ailesine 100 bin Türk lirası katkıda bulunuyoruz. Parti farkı gözetmeksizin bütün belediyeleri bu kampanyaya katkıda bulunmaya davet ediyorum. Bu insanlar bizim. Yüreğimiz bir, ülkemiz bir, bayrağımız ve vatanımız bir."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ağrı'da ailelerinden uzakta pansiyonda kalan kız öğrencilere yaş pasta sürpriziAğrı'da ailelerinden uzakta pansiyonda kalan kız öğrencilere yaş pasta sürprizi
Altınordu-Samsunspor maçının ardındanAltınordu-Samsunspor maçının ardından
Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig
Anahtar Kelimeler:
Ağrı Bartın maden ocağı

Ağrı Namaz Vakitleri 16 Ekim Pazar

İmsak
04:49
Sabah
06:12
Öğle
11:59
İkindi
15:04
Akşam
17:35
Yatsı
18:53
Ağrı ECZANELER
Ağrı ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sürprizler dolu bir hafta başlıyor! Haftalık burç yorumları

Sürprizler dolu bir hafta başlıyor! Haftalık burç yorumları

Film gibi olay: Arkadaşıyla çarpıştı hayatı karardı! Uyuduğu an...

Film gibi olay: Arkadaşıyla çarpıştı hayatı karardı! Uyuduğu an...

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Ölümcül kan pıhtılaşmasını doğal olarak çözer!

Ölümcül kan pıhtılaşmasını doğal olarak çözer!

Hepsi gözünden çıktı! Doktor bile inanamadı

Hepsi gözünden çıktı! Doktor bile inanamadı

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.