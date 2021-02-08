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Ağrı Belediyesi’nden bin çocuğa kayak eğitimi

08.02.2021 21:02 | Son Güncelleme:
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Ağrı Belediyesi’nden bin çocuğa kayak eğitimi

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, kayak yapma imkanı olmayan bin çocuğa kayak eğitimi vereceklerini söyledi.Başkan Sayan, "İlimizin kayak konusunda uzman hocası Ali Yılmaz kardeşimiz ile birlikte, Küpkıran Kayak Tesisi işletmeciliği yapıyor aynı zamanda, Ağrı’da bin çocuğa kayak öğreteceğiz.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, kayak yapma imkanı olmayan bin çocuğa kayak eğitimi vereceklerini söyledi.
Başkan Sayan, "İlimizin kayak konusunda uzman hocası Ali Yılmaz kardeşimiz ile birlikte, Küpkıran Kayak Tesisi işletmeciliği yapıyor aynı zamanda, Ağrı’da bin çocuğa kayak öğreteceğiz. Kayak tesisinde bu öğrencilerimiz en kısa zamanda kayak öğreneceklerdir. Belediyemiz ve kayak tesisi işletmesi Ali Yılmaz kardeşimizle yaptığımız protokol gereği bin tane Ağrılı çocuğumuza, kardeşimize kayak eğitimi başlamıştır. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Projede belirlenecek bin çocuk kursun başlamasıyla kayak kıyafetleri, kayak malzemelerine kavuşacaklar.

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