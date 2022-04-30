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Ağrı Belediyesine Trabzonspor ve Türk bayrakları asıldı

30.04.2022 21:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı Belediyesine Trabzonspor ve Türk bayrakları asıldı

Ağrı Belediyesine Trabzonspor, Ağrı 1970 Spor ve Türk bayrakları yan yana asıldı.

Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın girişimleriyle belediye binasına Trabzonspor, Ağrı 1970 Spor ve Türk bayraklarının asılması için çalışma yapıldı.

Bayraklar, itfaiye ekiplerince binaya asıldı.

Gazetecilere açıklama yapan Belediye Başkanı Sayan, Trabzonspor bayrağının bir süre önce Patnos ilçesinde asıldığını ve daha sonra indirilmesinin yanlış anlaşılmalara neden olduğunu söyledi.

Patnos ve Trabzonluların kardeşliğini herkesin bildiğini belirten Sayan, şunları kaydetti:

"Trabzon ve Ağrı kardeştir. Kimse bu kardeşliği bozamaz. Biz bu kardeşliğe binaen bugün belediye binamıza hem Ağrı 1970 Spor'umuzun bayrağını hem Trabzonspor'umuzun bayrağını ve Ağrı ile Trabzon’un üzerinde yaşadığı Türkiye topraklarının sembolü Türk bayrağımızı birlikte belediyemize astık. Nifak sokmak isteyenlerin hevesleri kursaklarında kalmıştır."

Trabzonspor’un başarısının kendilerini mutlu ettiği dile getiren Sayan, Trabzon’un bir Anadolu sevdası olduğunu anlattı.

Ağrılılar adına Trabzonspor’a, üst liglere yükselen Batman Petrolspor ve Muşspor’a başarılar dileyen Sayan, "Trabzon ve Ağrı kardeştir. Bu kardeşliği kimse bozamaz. Trabzon, bir Anadolu destanıdır. Biz de Anadolu çocukları olarak Trabzonlu kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. Trabzonsporlu olmasak bile Trabzonspor’un başarısı bizi mutlu etmiştir. Bundan sonra da mutluluk duyacağız. Trabzonspor bayrağını, Türkiye bayrağının sağında ve solunda dalgalandırmaktan şeref duyuyoruz." diye konuştu.

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