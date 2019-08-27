Ağrı'da evi yarasalar bastı!

Ağrı Merkez Hürriyet Mahallesi Namık Sezgin Caddesi'nde bir apartmanın 5. katında oturan İrfan Avcı gece saat 01.00 sularında işten eve geldiği sırada evin içerisinde yarasalarla karşılaştı. İlk etapta paniğe kapılan Avcı, daha sonra uykuda olan ev arkadaşı Tugay Feyzioğlu’nu uyandırarak, yarasaları dışarıya çıkarmaya başladı. Ellerine aldıkları yastık ve süpürgelerle yaklaşık iki saatlik mücadeleyle evlerini yarasalardan temizleyen iki arkadaş geceyi uykusuz geçirdi.

'ŞU ANA KADAR APARTMANDA BAŞKA KİMSENİN EVİNİ YARASA BASMADI'



Havaların sıcak olması sebebiyle gece pencereleri açık bırakarak uyuduklarını belirten Tugay Feyzioğlu, birkaç gün öncesinde evde bir ya da iki tane yarasa gördüklerini ancak durumu o zaman ciddiye almadıklarını ifade etti. Ancak bu sefer sayılarının bir hayli fazla olduklarını ve bu yüzden durum karşısında tedirgin olduklarını belirten Feyzioğlu, şu ana kadar apartmanda kendileri dışında başka kimsenin evini yarasaların basmadığını söyledi.

İtfaiye ekiplerinden yardım istediğini anlatan Feyzioğlu, oturdukları evin apartmanın en üst katında olması sebebiyle yarasaların çatıdan ya da ağaçlardan gelebileceğini ve durum karşısında tedirgin olduklarını belirtti.