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Ağrı Emniyet Müdürü Özen'in tercihi "Mutluluk gözyaşları" oldu

15.12.2021 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı Emniyet Müdürü Özen'in tercihi "Mutluluk gözyaşları" oldu

Ağrı Emniyet Müdürü Nihat Özen, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Özen, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki beğendiği karelere oy verdi.

Özen, yaşam kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Mutluluk gözyaşları", haberde Aytaç Ünal'ın "İlk kadın taarruz helikopter pilotu" sporda ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" başlıklı fotoğraflarını seçti.

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasının çok önemli olduğunu dile getiren Özen, şunları kaydetti:

"Yaşam kategorisinde konu anneler olunca seçim şansımız kalmadı ve annemizin olduğu fotoğrafa oy verdik. Türkiye'nin yaşamına ve sanatına katkı sağladığı için Anadolu Ajansına teşekkür ediyorum. Tüm fotoğraflar farklı bir açıdan değerlendirilmiş ve yaşamın içinden gelen fotoğraflar. Fotoğraflara oy verirken zorlandık."

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