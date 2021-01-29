Ağrı İl merkezi Taşlıçay Deresi ıslah çalışmaları tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Ağrı’ya yaptığı yatırımlarla Ağrı’nın mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Ağrı’da son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynuyor.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Ağrı’da Baraj, Gölet ve Sulama tesislerinin yanı sıra Islah çalışmalarıyla da çiftçileri desteklemeye devam ediyor.

Ağrı’da yapımı çalışmaları tamamlanan Ağrı İl Merkezi Taşlıçay Deresi ıslah çalışmaları kapsamında çalışmaların tamamlandığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “İş kapsamında toplam 2 bin 250 metre desenli beton duvar, 970 metre baz akışlı kılavuz taban kaplama ve 2 250 m ferforje korkuluk imalatı yapılmıştır. Yapılan çalışma ile Taşlıçay Deresinin taşkın riski azaltılarak bölge estetik bir görünüme kavuşturulmuştur.” dedi.

