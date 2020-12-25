Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğü “WhatsApp Soru Çözme Hattı” kurdu

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan “WhatsApp Soru Çözme Hattı” projesi, uzaktan eğitim sürecinde 8. ve 12. sınıf öğrencilerine destek olmak amacıyla oluşturuldu.

Oluşturulan WhatsApp soru çözme hattına öğrenciler tarafından gönderilen soruların çözüm videoları öğretmenler tarafından hazırlanarak, aynı hat üzerinden, öğrencilere gönderilecek.

Konu hakkında gazetecilere açıklama yapan Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, “Küresel boyutlara ulaşan Kovid-19 salgınından birçok ülke gibi maalesef ülkemiz de etkilenmiştir. Alınan tedbirler doğrultusunda okullarımızda uzaktan eğitim süreci 04.01.2021 tarihine kadar devam edecektir. Bu süre zarfında öğrencilerimizle irtibatı koparmamak için tüm öğretmen ve idarecilerimizin desteğiyle öğrencilerimizin evde çözemediği soruları video şeklinde veya resimli olarak çözmek amacındayız. Bu kapsamda İl Müdürlüğümüz tarafından “WhatsApp Soru Çözme Hattı” kurulmuştur. 8. sınıf ve 12. sınıf öğrencilerimiz 05313273204 telefon numarası üzerinden oluşturduğumuz WhatsApp hattına takıldığı veya çözemediği sorularını sorabilirler. Öğretmenlerimiz; öğrencilerimizin sorunlarına çözüm videoları göndererek cevap verecektir. İlimizde bulunan öğrencilerimize kendilerinin bizler için çok kıymetli olduklarını bir kez daha ifade etmek isterim.” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, “Bu proje; öğrencilerimizin çözemediği soruları çözüme kavuşturularak öğrencilerimize uzaktan eğitim sürecinde destek sağlamaktadır. Öğrencileri EBA platformundan yararlanabilecekleri kaynaklara yönlendirmek projemizin amaçlarındandır. Bu projeyle eksik kazanımlar ve konular belirlenerek öğrencilere geri bildirim sağlanacaktır.” diye konuştu.

