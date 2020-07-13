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Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, sele kapılarak hayatını kaybeden öğrenci için taziye mesajı yayınladı

AĞRI HABERLERİ  | 13.07.2020 16:51 | Son Güncelleme

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, merkeze bağlı Dumanlı köyünde meydana gelen sele kapılarak hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi Ali Osman Eytemiş için taziye mesajı yayımladı.Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, yayınladığı mesajında, “İlimiz Merkez Ozanlar Yatılı Bölge Ortaokulu 8.

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, sele kapılarak hayatını kaybeden öğrenci için taziye mesajı yayınladı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, merkeze bağlı Dumanlı köyünde meydana gelen sele kapılarak hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi Ali Osman Eytemiş için taziye mesajı yayımladı.
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, yayınladığı mesajında, “İlimiz Merkez Ozanlar Yatılı Bölge Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Ali Osman Eytemiş, sağanak nedeniyle merkeze bağlı Dumanlı köyünde meydana gelen sele kapılarak hayatını kaybetmiştir. Vefat eden öğrencimize Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum” dedi.

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