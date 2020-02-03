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Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin’in ikinci yarıyıl mesajı

AĞRI HABERLERİ  | 03.02.2020 09:40 | Son Güncelleme

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlaması dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, yayınladığı mesajında, öğrencilerle iki haftalık tatilin ardından yeniden bir araya gelmenin sevincini yaşadıklarını belirtti.

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin’in ikinci yarıyıl mesajı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlaması dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, yayınladığı mesajında, öğrencilerle iki haftalık tatilin ardından yeniden bir araya gelmenin sevincini yaşadıklarını belirtti. Eğitimin kararlılık ve süreklilik isteyen bir süreç olduğunu ifade eden Tekin, ”Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak temel görevimiz; teknolojik ve bilimsel yenilikleri takip edebilen, milli ve manevi değerlerimize bağlı, evrensel değerleri tanıyan, her bakımdan sağlıklı ve eğitimli bireyler yetiştirmektir. Bir nesil yetiştirme hedefimizi gerçekleştirme sorumluluğunu üstlenirken en büyük güvencemiz dinamik öğretmen kadromuz, donanımlı yöneticilerimiz, desteklerini esirgemeyen başta Valimiz Süleyman Elban olmak üzere resmi ve özel kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum örgütlerimiz ve velilerimizdir. 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi ile birlikte yönetici, öğretmen, eğitim çalışanları ve velilerimizle uyum içinde; bizlere emanet edilen evlatlarımızı geleceğe hazırlamak ve onların geleceğe güvenle bakabilmelerini sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz. Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde, fedakar öğretmenlerimiz ve onlara liderlik eden değerli yöneticilerimizle birlikte Ağrı ilimizi eğitim alanında daha ileri noktalara taşıyacağımıza inanıyorum. Bu süreçte değerli yöneticilerimize, öğretmenlerimize, sevgili öğrencilerimize ve tüm eğitim çalışanlarına başarılar diliyor, başarılı bir dönem geçirmemizi temenni ediyorum”dedi.

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