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  4. Ağrı'nın içli ketesi sahurda yendiğinde tüm gün tok tutuyor

Ağrı'nın içli ketesi sahurda yendiğinde tüm gün tok tutuyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Ağrı'da, tok tutması dolayısıyla özellikle ramazan ayında en çok tüketilen yiyeceklerden içli kete sahur sofralarına lezzet katıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde birçok ilde kahvaltıların olmazsa olmazı içli kete, ramazan ayının gelmesiyle Ağrılı vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Kentteki fırıncılar da tok tutması dolayısıyla sahurda daha çok tercih edilen "içli kete" siparişlerini yetiştirmek için yoğun mesai yapıyor.

İçine kavrulmuş helva konulduğu için "içli" adını alan kete, diğer illerdeki müdavimlerine kargoyla ulaştırılıyor. Daha çok iftardan sonra fırınlara gelen vatandaşlar, sıcak keteleri alıp evlerine götürerek sahurda tüketiyor.

Fırın işletmecisi Osman Malay, yaptığı açıklamada, keteyi hijyenik ortamda maske ve eldiven takarak ürettiklerini söyledi. Ketenin ramazanda çok tüketildiğini ifade eden Malay, "Kete bizim vazgeçilmezimiz. Atadan, babadan bize kalan bir miras gibi. Ramazan ayında çok fazla tüketiyoruz. Günlük hayatımızda da kahvaltılarımız da yer alan bir üründür” dedi.

Malay şöyle devam etti: "Lezzetli keteleri yapmaya devam etmekteyiz. İçinde kavrulmuş un helvası bulunduğu için kete insanı tok tutuyor. İnsanın direncini güçlendiriyor, akşama kadar aç kalan vücuda koruma kalkanı oluyor. Günlük ortalama 600 kete üretiyoruz."

Kentteki bir başka fırıncı Yusuf Tahtalı da talep artışından dolayı kete üretmek için gün boyu çalıştıklarını anlattı. Vatandaşlardan Mahmut Kalkan ise eskiden evlerde hazırlanan ketenin son yıllarda fırınlarda üretildiğini belirterek, sahurlarını "içli kete" ile yaptıklarını söyledi.


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içli kete, yöresel yemekler, kete,

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