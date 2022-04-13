Ağrı nisan karıyla beyaza büründü

Ağrı'da nisan ayının ikinci haftasında kar etkili oldu.
Kentte soğuk hava, yerini kar yağışına bıraktı. Zaman zaman tipiye de dönüşen kar, kenti komşu illere bağlayan kara yollarında da ulaşımı aksattı.
Belediye ekipleri il merkezinde, Karayolları ekipleri de sorumluluk bölgesinde kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.
Vatandaşlardan Muhammed Deniz, AA muhabirine, bu yıl çok fazla kar yağdığını ve baharda da yağmaya devam etiğini söyledi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz