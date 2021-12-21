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Ağrı Valisi Osman Varol, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

21.12.2021 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı Valisi Osman Varol, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Ağrı Valisi Osman Varol, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Varol makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Ciğerlerimiz yandı", spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" fotoğrafını seçen Varol, yaşam kategorisinde ise İsa Terli'nin çektiği "İstanbul ve hilal" karesine oy verdi.

Varol, fotoğrafların birbirinden kaliteli ve güzel olduğunu belirterek, "Anadolu Ajansı bizim gurur duyduğumuz, gerçekten dünya çapında ülkemizi çok iyi temsil ettiğine inandığımız ve kendi alanında da dünya çapında işler yapan gurur vesilesi olan kurumlarımızdan bir tanesi. Bir taraftan geçtiğimiz yılın tüm gündemini içerisinde barındıran, bize o yoğun zamanlarda olumlu ve olumsuz olayları hatırlatan, diğer taraftan da bunları çok iyi bir şekilde görüntüleyerek tarihe mal eden, hatta yıl içerisinde birçok ülkede de ana haberlere bu konuların yansımasını sağlayan müthiş görüntülerdi." diye konuştu.

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