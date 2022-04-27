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Ağrı ve Kars'ta Kadir Gecesi idrak edildi

27.04.2022 23:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı ve Kars'ta Kadir Gecesi idrak edildi

AĞRI/KARS (AA) - Ağrı ve Kars'ta vatandaşlar, Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde yoğunluk oluşturdu.

Ağrı İl Müftülüğünce düzenlenen program dolayısıyla Ulu Cami ve diğer camilere gelen vatandaşlar, namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Kılınan teravih namazı sonrası Ulu Cami'de erkekler için, Meydan Camisi'nde ise kadınlar için Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

Sakal-ı Şerif'e gösterilen yoğun ilgi nedeniyle cami avlusuna sığmayan vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu.

Program sonrası Türk Kızılay Ağrı Şubesi ekipleri vatandaşlara tatlı ikramında bulundu.

Ulu Cami'deki programa İl Müftüsü Celal Büyük de katıldı.

- Kars

Kars'ta da Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Vatandaşlar teravih ve tesbih namazı kılıp, dua etti. Namazın ardından vatandaşlara lokma ikram edildi.

Kağızman ilçesinde de Hacı Kağızman Camisini dolduran cemaat namaz kıldı, dua etti.

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Kadir gecesi Ağrı Kars

Ağrı Namaz Vakitleri 29 Nisan Cuma

İmsak
03:30
Sabah
05:04
Öğle
12:10
İkindi
15:58
Akşam
19:06
Yatsı
20:34
Ağrı ECZANELER
Ağrı ATM’LER

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