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Ağrı ve Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor

07.02.2021 12:23 | Son Güncelleme:
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Ağrı ve Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor

AĞRI/KARS (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıfırın altında 17 dereceyle gece en düşük sıcaklığın ölçüldüğü Ağrı'da, ağaçlar kırağı tuttu.

Kentte etkili olan dondurucu soğuk ve sis, yaşamı olumsuz etkilerken güzel görüntüler de oluşturuyor.

Sabah saatlerinde soğuk havanın etkisiyle ağaçların kırağı tuttuğu kentte, dere ve nehirlerin yüzeyi buzla kaplandı.

Kent sakinleri araçlarını soğuktan korumak için naylon ve battaniyelerle örttü.

- Kars

Kar yağışıyla beyaza bürünen Kars'ta, adeta beyaz gelinliklerini giyen ağaçlar güzel görüntüler oluşturdu.

Kırsal bölgelerde yaşayanlar da ezdikleri kar örtüsünün üzerinde hayvanlarını yemledi.

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Ağrı Namaz Vakitleri 7 Şubat Pazar

İmsak
05:38
Sabah
07:03
Öğle
12:27
İkindi
15:15
Akşam
17:41
Yatsı
19:00

Ağrı Nöbetçi Eczaneler 7 Şubat Pazar

Agrı Eczanesi
Merkez
Okucu Eczanesi
Merkez
Dılan Eczanesi
Diyadin
(Veraseli) Can Eczanesi
Dogubayazit
Duru Eczanesi
Eleskirt
Derman Eczanesi
Patnos
Elif Eczanesi
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