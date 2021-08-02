Ağrı'da 4 yaşındaki çocuğunu dövdüğü iddia edilen anne ve üvey baba tutuklandı

Ağrı'da 4 yaşındaki bir çocuğa şiddet uyguladıkları öne sürülen anne ve üvey baba tutuklandı.
Kentte bir süre önce 4 yaşındaki çocuğuna şiddet uygulayıp kötü muamelede bulunduğu öne sürülen anne Z.T ile üvey baba S.T polislerce gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen anne Z.T ile üvey baba S.T, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Darp edildiği belirtilen çocuğun ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Yetkililer, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli 3 bakıcının hastanede dönüşümlü olarak çocuğa refakat ettiklerini ve aynı kurumun avukatının da konunun hukuki sürecini takip ettiğini belirtti.
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