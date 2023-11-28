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Ağrı’da 66 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

28.11.2023 10:42 | Son Güncelleme:
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Ağrı’da sabah saatlerinde etkisini artıran soğuk hava nedeniyle kentin birçok yerinde don meydana geldi.

Ağrı’da 66 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Ayrıca, kentte etkili olan kar yağışı sonrası 66 köy yolu ulaşıma kapandı.

Soğuk havanın etkisini iyice hissettirmeye başladığı Ağrı’da, dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkisini gösteren kar yağışı sabah yerini soğuk havaya bıraktı. Yerlerde buz tabakalarının oluştuğu kentte, bitkiler de buzla kaplandı. Kent merkezinin üzerini kaplayan sis bulutu nedeniyle trafikte görüş mesafesi düştü.
Etkili olan kar yağışının ardından 66 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine bağlı personel ve araçlar yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

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İkindi
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Akşam
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